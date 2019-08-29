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Alacak ’leri rahatlatıyor! İşte ile bilinmesi gerekenler...

Devlet destekli alacak ’leri rahatlatıyor. 1 Ocak’ta devreye giren sistem yoğun ilgi görüyor. İşte sistemle ilgili bilinmesi gerekenler...




Geçtiğimiz Ocak ayında devreye giren devlet destekli alacak sigortası, KOBİ'ler tarafından ilgiyle karşılandı. İşletmelere ticari alacak risklerinden korunma imkanı sağlayan alacak sigortası, KOBİ'lerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yerini almış durumda.

İşte 10 soruda KOBİ'lere ciddi rahatlama sağlayan alacak sigortası ile ilgili bilinmesi gerekenler:

1- KİMLER FAYDALANABİLİR?
Devlet destekli alacak sigortası halen küçük ve mikro işletmeleri kapsıyor. Yıllık net satış hasılatı 25 milyon liraya kadar olan işletmeler bu sigortadan yararlanabiliyor. İşletmenin sigorta başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulması, Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.

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