Ocak ayında devreye giren devlet destekli alacak sigortası, KOBİ'ler tarafından ilgiyle karşılandı. İşletmelere ticari alacak risklerinden korunma imkanı sağlayan alacak sigortası,İşte 10 soruda KOBİ'lere ciddi rahatlama sağlayan alacak sigortası ile ilgili bilinmesi gerekenler:Devlet destekli alacak sigortası halen küçük ve mikro işletmeleri kapsıyor. Yıllık net satış hasılatıolan işletmeler bu sigortadan yararlanabiliyor. İşletmenin sigorta başvuru tarihinden itibarenMerkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.