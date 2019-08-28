boyu süren yıllık izin hareketliliği, okulların açılmasıyla yavaşlayacak. İşçilerin bazıları tüm iznini kullanmadı. Kalan izinler, yanmıyor. Daha sonra kullanılabileceği gibi, kalırsa ayrılırken parası ödeniyor. İşte izin ile ilgili bilinmesi gerekenler:1-5 yıl çalışanlar5-15 yıl arası15 yıl ve daha fazlasıizne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleriaz olamıyor. Yeraltı işlerindeki işçilerin izin süreleri 4'er gün artırılarak uygulanıyor.