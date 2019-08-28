Yaz boyu süren yıllık izin hareketliliği, okulların açılmasıyla yavaşlayacak. İşçilerin bazıları tüm iznini kullanmadı. Kalan izinler, yanmıyor. Daha sonra kullanılabileceği gibi, kalırsa ayrılırken parası ödeniyor. İşte izin ile ilgili bilinmesi gerekenler:
İZİN SÜRELERİ NE KADAR?
1-5 yıl çalışanlar 14, 5-15 yıl arası 20, 15 yıl ve daha fazlası 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yeraltı işlerindeki işçilerin izin süreleri 4'er gün artırılarak uygulanıyor.
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