Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. İşte 28 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!
TOKİ'den dar gelirlilere 5 bin lira peşinatla ev başvuru şartları nedir? 28 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!
TOKİ'den dar gelirli vatandaşlarımıza müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. TOKİ 6 yeni konut kampanyası ile yine gündeme geldi. Bu bağlamda TOKİ 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut yapmayı planlıyor. Yeni kampanyalar ise gerçekten cazip 5 bin lira peşinatla ve alabilmek mümkün. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. İşte 28 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!
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