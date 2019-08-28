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  • 28.08.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 09:51

’lı, ve Bağkur'lu ? nedir?

Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı istisnalar tanıyor. Yani 1 Ekim 2008’den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 arasında işe girenler 3800 gün prim ödeyerek emekli olacak. 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 arasında işe girenler 3900 gün prim ödeyerek emekli olacak. 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 arasında işe girenler ise 3960 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanacak. Peki ’lı, ve ? nedir?

Engellilerin erken emeklilik şartları nedir?

SSK'lı, memur ve Bağkurlu engelliler erken emekli nasıl olur? Erken emekli olma şartları nedir? Tüm engelliler erken emekli olma hakkına sahip. İster doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkurlu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli için bu hak baki. Buna 'malulen emeklilik' deniyor. Çalışmaya başladığı tarihten önce engelli olanlar ise en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilir, emekli aylığı alabilirler. Engelli durumu yüzde 50-59 arası olanlar ise 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor.

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