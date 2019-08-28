SSK'lı, memur ve Bağkurlu engelliler erken emekli nasıl olur? Erken emekli olma şartları nedir? Tüm engelliler erken emekli olma hakkına sahip. İster doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkurlu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli için bu hak baki. Buna 'malulen emeklilik' deniyor. Çalışmaya başladığı tarihten önce engelli olanlar ise en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilir, emekli aylığı alabilirler. Engelli durumu yüzde 50-59 arası olanlar ise 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor.