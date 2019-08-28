Memur zammı ne kadar oldu, son durum ne sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak? Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Peki SGK SSK Bağkur seyyanen zam ilave ödeme ve refah payı ne kadar oldu?