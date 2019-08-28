Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.08.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 08:55

SSK Bağkur seyyanen ve ne kadar oldu? Emekli, memur maaşı kaç para oldu?

Yaklaşık 5 milyon memur nefesini tuttu bugün açıklanacak olan 2020-2021 maaş mına kilitlendi. Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan , yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti bugün saat 16.00'a kadar memurların alacağı yeni zammı duyuracak. 5 milyonu aşkın vatandaşımızı kapsayan memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi.

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte net memur maaşları

Memur zammı ne kadar oldu, son durum ne sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak? Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Peki SGK SSK Bağkur seyyanen zam ilave ödeme ve refah payı ne kadar oldu?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK SSK Bağkur seyyanen zam ilave ödeme ve refah payı ne kadar oldu? Emekli, memur maaşı kaç para oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri