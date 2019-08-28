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telaşı başlıyor! İşte okul alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

Velilerin okul alışveriş telaşı başlıyor. Formalar 75-250 liraya satılırken, kırtasiye masrafı ise en az 250 lira. Uzmanlar, sağlıklı alışveriş için aileleri uyarıyor. Peki yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte velilerin merak ettiği tüm detaylar...

Okul telaşı

2019-2020 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı. Okullar 9 Eylül'de açılacak. Velileri bu haftadan itibaren bekliyor. Okul formaları 75-250 lira arasında değişirken; kırtasiye ürünleri için velilerin en az 250 lira ayırması gerekiyor. Ancak bu rakam biraz daha pahalı ürünler için 750 liraya kadar çıkıyor. Hatta 'organik' içerikli ürünlerde bu rakam 2 bin lirayı aşabiliyor. Okul alışverişinde en kritik konu ise ürün güvenliği. Bazı noktalara dikkat ederek hem alışverişi daha hesaplı yapabilir hem de çocuğunuzun sağlığını koruyabilirsiniz. Çocukları olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, TSE markalı ürünleri tercih etmek veya CE sertifikası işareti aramak. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan, etiketli ürünleri satın alın.

Silgi ve kalemlerde kokulu ürünleri tercih etmeyin.

Beslenme çantası ve mataralarda boyalı ve plastik baskılı ürünlerden uzak durun.

Yapıştırıcılarda 'solvent içermez' ibaresi arayın.

BU İŞARETLERE DİKKAT!
Başkanı Adem Şahin, okul alışverişinde aranması gereken diğer işaret ve anlamlarını ise şöyle açıkladı:

EN71-1: Mekanik ve fiziksel standartlara uygunluğunu gösteriyor.

EN71-2: Yanmazlık özelliğiyle ilgili standartlara uygunluğunu gösteriyor.

EN71-3: Ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteriyor.



CEYDA KARAASLAN

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