Konut Kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Konut kredisi transferinde bazı bankaların düşük faiz oranlarına sahip olması Konut Kredisi almış olan vatandaşları düşündürüyor. Peki bu transfer sürecinde yapmanız gerekenler neler? İşte Konut kredisi yapılandırma ve Konut Kredisi transferleri hakkındaki bütün işlemlerin detayları.