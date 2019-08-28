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  • 28.08.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 13:21

? ve konut kredisi i işlem detayları!

Bir dönem hayli yüksek olan kredi oranlarının şimdilerde düşmesiyle birlikte yeni bir soru akıllara geldi. Kredi faizleri yüksek iken kredi alan vatandaşlarımız kredi borçlarının yapılandırılmasını istiyor. Bu anlamda hükümet, kamu larıyla konut kredisi faiz oranlarını %1’in altına çekti. Önceden yüksek faiz oranları ile kredi alanlar şimdi de kredi borçlarını bu bankalar aracılığıyla ederek faiz avantajından faydalanmak istiyor. Daha önce kullanılan kredilerin %0,99 faiz oranıyla , Vakıfbank, , ya da Bankası’na transferiyle büyük ölçüde avantaj elde edebilmek mümkün. Peki ? işlem detayları sayfamızda

Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Konut Kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Konut kredisi transferinde bazı bankaların düşük faiz oranlarına sahip olması Konut Kredisi almış olan vatandaşları düşündürüyor. Peki bu transfer sürecinde yapmanız gerekenler neler? İşte Konut kredisi yapılandırma ve Konut Kredisi transferleri hakkındaki bütün işlemlerin detayları.

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