İnsansız kargo aracı testi geçti

Japonya merkezli olarak faaliyet gösteren Yamato taşımacılık şirketi, insansız teslimat uçuşlarına ilişkin testleri başarıyla tamamladı. Dev teslimat drone'unun, ABD'nin Teksas eyaletinde 4.5 dakikalık iki sefer yaptığı ve bu uçuşlarında yaklaşık 150 kilometre hıza çıktığı aktarıldı. Test uçuşları yapılan aracın 2.7 metre uzunluğunda ve 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğu ifade edilirken, Yamato şirketinin daha ağır yükleri taşıyabilecek benzer bir araç üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Japonya merkezli Yamato ile ABD merkezli Bell Helicopter tarafından üretilen aracın 2025 yılında ticari olarak faaliyet göstermeye başlayacağı bildirildi.
- Ekonomi
- 28.08.2019
- Gazete
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