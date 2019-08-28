Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile başlayan konut kredisindeki faiz oranlarındaki indirim vatandaşların rekor sayıdaki başvurusu ile karşılandı. Konutta bileşik faiz 1 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, konut kredilerindeki talep patlama yaşadı ve gayrimenkul sektöründe hareketlenmeler ufak ufak hissedilmeye başlandı. Kredi çekmek isteyen vatandaş, bankaların kredi faiz oranlarındaki indirimi yakından takip eder hale geldi. Ev sahibi olma hayalini taşıyanlar bankaların güncel faiz oranları öğrenerek, bütçelerine en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.
Güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?
Ev sahibi olma hayalini taşıyan vatandaşlar, güncel konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren konut kredisi faiz oranlarını sizler için karşılaştırdık. Kredi ile ev sahibi olacaksanız, konut kredisi faiz oranlarına bakarak, konut kredisi veren bankaları öğrenebilir ve hangisi ile çalışacağınıza karar verebilirsiniz. Merkez Bankası’nın 25 Temmuz 2019 tarihinde açıkladığı faiz politikasının ardından başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka konut kredisindeki faizlerde indirime gitti. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?
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