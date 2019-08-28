Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile başlayan konut kredisindeki faiz oranlarındaki indirim vatandaşların rekor sayıdaki başvurusu ile karşılandı. Konutta bileşik faiz 1 yılın en düşük seviyesine ulaşırken, konut kredilerindeki talep patlama yaşadı ve gayrimenkul sektöründe hareketlenmeler ufak ufak hissedilmeye başlandı. Kredi çekmek isteyen vatandaş, bankaların kredi faiz oranlarındaki indirimi yakından takip eder hale geldi. Ev sahibi olma hayalini taşıyanlar bankaların güncel faiz oranları öğrenerek, bütçelerine en uygun kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.