Genç girişimciden yerli kitap temizleme makinesi

'nınprogramındanyararlanarak aldığı hibe desteğiyle ithaledilen kitap temizleme makinesini yüzde95 yerli ve milli imkanlarla üretmeyibaşaran girişimciseri üretimine başladığı makinesininkullanımını yaygınlaştırmayı istiyor.adını verdiği kitaptemizleme makinesinin ikinci versiyonunutanıtan"Makinenin içineyerleştirilen kitap; toz, virüs vebakterilerden 1 dakikadaarındırılıyor. Yüzde 95 yerlive milli bir makineürettim. Kitaptemizlememakinemizin yalnızca lambaları ithal.Sac aksamı'da, cam ve baskıyı'da yaptırıyoruz. İçindekidijital kart'daüretiliyor. Yazılımı da banaait. Dolayısıyla yerli vemilli bir makine"dedi.