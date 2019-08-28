Çorum'da, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknogirişim Sermaye Desteği programından yararlanarak aldığı hibe desteğiyle ithal edilen kitap temizleme makinesini yüzde 95 yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başaran girişimci Osman Çardakkol, seri üretimine başladığı makinesinin kullanımını yaygınlaştırmayı istiyor. Light and Book adını verdiği kitap temizleme makinesinin ikinci versiyonunu tanıtan Çardakkol, "Makinenin içine yerleştirilen kitap; toz, virüs ve bakterilerden 1 dakikada arındırılıyor. Yüzde 95 yerli ve milli bir makine ürettim. Kitap temizleme makinemizin yalnızca lambaları ithal. Sac aksamı Çorum'da, cam ve baskıyı Ankara'da yaptırıyoruz. İçindeki dijital kart Merzifon'da üretiliyor. Yazılımı da bana ait. Dolayısıyla yerli ve milli bir makine" dedi.
- Ekonomi
- 28.08.2019
- Gazete
Genç girişimciden yerli kitap temizleme makinesi
Osman Çardakkol, makinesinin Ankara’daki Milli Kütüphane başta olmak üzere İzmir, Konya, Adana ve Ordu’daki çeşitli kütüphanelerde kullanıldığını ifade etti.
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