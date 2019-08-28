TOKİ'den dar gelirli vatandaşlarımıza müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. TOKİ 6 yeni konut kampanyası ile yine gündeme geldi. Bu bağlamda TOKİ 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut yapmayı planlıyor. Yeni kampanyalar ise gerçekten cazip 5 bin lira peşinatla ve alabilmek mümkün. TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. İşte 29 Ağustos TOKİ ucuz konut ilanları!