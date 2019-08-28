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  • 28.08.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 13:41

28 Ağustos yeni konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranı vade faiz ücreti kaç para? İşte

Kredi oranları son zamanlarda oldukça aratılan konular arasında yer alıyor. Kredi faiz oranlarında indirim görüleceği daha önce belirtilmişti. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi bayahı arttı. Bu anlamda güncel kredi faiz oranlarına ilişkin detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar internette sorgulamaya başladılar. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Bu arada daha önce kredi çeken vatandaşlar yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz.

İşte yeni konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

28 Ağustos konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı vade faiz ücreti kaç para? İşte kredi faiz oranları hesaplama. Konut kredilerinde faiz yüzde 1'in altına inerek yüzde 0.99'a kadar geri çekildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren bankalar tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti. Bu arada kredi faiz oranları düştü. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki 60 -120 ay taksitli kredi faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? 28 Ağustos güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

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