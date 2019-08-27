Sigaraya son dakika 5 TL zam geldi mi? 27 Ağustos sigara fiyatları! İşte zamlı sigara fiyatları listesi. Sosyal medyada sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Vatandaşlar tarafından "Sigaraya 5 TL zam mı geldi?", "27 Ağustos Sigara fiyatları" ve "Zamlı sigara fiyatları listesi" soruları internet ortamında en çok arananlar arasına girdi. Son olarak vergiler artmıştı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı. İşte bu konu hakkında ve sigara fiyatları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde....