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  • 27.08.2019 08:52
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 08:52

Sigaraya son dakika 5 TL geldi mi? sigara fiyatları! İşte zamlı sigara tekel fiyatları listesi

Sigaraya 5 lira geldi iddiası dün gece yı karıştırdı. Sosyal medyada sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Sigaraya 5 TL daha zam geleceği iddiaları üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan kullanıcılar tepki gösterdi. Bu tepkiler sonrası Twitter'da "sigaraya 5" başlığı kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara tırmandı. Temmuz ayında yapılan ve KDV değişiklikleriyle sigara vergileri 54 kuruştan başlatılmıştı. 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste!.

Sigaraya son dakika 5 TL zam geldi mi?

Sigaraya son dakika 5 TL zam geldi mi? 27 Ağustos sigara fiyatları! İşte zamlı sigara fiyatları listesi. Sosyal medyada sigaraya zam geldiğine dair haberlerin çıkmasının ardından vatandaşlar arasında en çok merak edilenler arasına "Sigaraya zam mı geldi" sorusu girdi. Vatandaşlar tarafından "Sigaraya 5 TL zam mı geldi?", "27 Ağustos Sigara fiyatları" ve "Zamlı sigara fiyatları listesi" soruları internet ortamında en çok arananlar arasına girdi. Son olarak vergiler artmıştı. Sigara fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı. İşte bu konu hakkında ve sigara fiyatları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde....

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