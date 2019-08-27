Sigaraya zam mı geldi 2019 sigara fiyat listesi kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Sosyal medyada dolaşan sigaraya 5 lira zam yapıldı iddiası doğru mu? Sigara fiyatlarına yapılan son zam sonrası en düşük sigara fiyatı 12 lira olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı arttırıldı. Peki bu yeni sigara zammı mı demek? "Sigara fiyatları arttı mı?" sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Sigara zam haberleri tütün kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ağustos ayı itibariyle sigaraya yeni zam gelmişti. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.