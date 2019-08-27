Erken emeklilik müjdesi geldi. Milyonlarca çalışan erken emekli olma şartları araştırıyor. Bu anlamda internette sürekli olarak Erken emekli olma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yine yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri bununla beraber aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar