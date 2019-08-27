Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı netleşiyor. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. 24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün ya da yarın yani en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi.
Memur zammı yüzde oranı ne kadar? Emekliler de bekliyor
Memur ve emekli maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur ve SGK, SSK, Bağkur emelisisi maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memur ve emeklinin gündemini kurcalıyor. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?
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