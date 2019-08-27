Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı netleşiyor. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. 24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün ya da yarın yani en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi.