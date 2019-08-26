Bankalar 12 milyondan fazla emeklinin bulunduğu ülkemizde emeklilik maaşını kendisinden alanlara 450 TL ile 1000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinde bulunuyor. Bankalar şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara eve teslimden ücretsiz bankacılık hizmetlerine, indirimli alışverişten hesap transferinde promosyon ödemesine kadar birçok teklifte bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar transfer ücreti veriyor ve hangi avantajları sağlıyor? Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları… Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.