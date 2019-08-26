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  • 26.08.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 16:23

ve Bağkur emekli maaşı oranı! Hangi kaç TL nakit veriyor?

Emekli maaşlarını kapmak için lar arasındaki rekabet milyonlarca , ve Bağkur emeklisinin yüzümü güldürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon oranı belli mi?

Çifte müjde! Hangi banka kaç TL nakit veriyor?

Bankalar 12 milyondan fazla emeklinin bulunduğu ülkemizde emeklilik maaşını kendisinden alanlara 450 TL ile 1000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinde bulunuyor. Bankalar şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara eve teslimden ücretsiz bankacılık hizmetlerine, indirimli alışverişten hesap transferinde promosyon ödemesine kadar birçok teklifte bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar transfer ücreti veriyor ve hangi avantajları sağlıyor? Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları… Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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