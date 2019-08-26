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yüzde 30 yaptı! Yemek, forma, kitap ve servis faturası velileri bezdirdi...

Veliyi kazanç kapısı gören yüzde 30 yaparken; yemek, forma, kitap ve servis faturası da şoke etti. Günlük 41 lira yemek, 4 bin lira kırtasiye, 2 bin 500 lira forma ve yüzde 68’lik servis zammı veliyi bezdirdi.

Özel fatura
Özel okullar 2019- 2020 dönemi için son kayıtlarını almaya devam ediyor. Yüzde 30'a varan okul ları ile cebi yanan velinin; yemek, servis, kırtasiye faturası karşısında beli iyice büküldü. Veliyi kazanç kapısı olarak gören , özel fiyatları ile şoke etti.

5 YILDIZLI YEMEK: Özel okullar adeta restoranlarla yarışa girdi. 2018-2019 için günlük 38 lirayı, yıllık 6 bin 800 lirayı bulan yemek faturaları , günlük 41 liraya yıllık 7 bin 500 liraya ulaştı.

AĞIR KİTAP: Kitap, kırtasiye maliyetleri de velinin bütçesini sarstı. Çoğunluğu ithal olan kırtasiye ürünleri dolar artışından nasibini aldı. Piyasada 1 lira olan bir kalem için özel okulun biçtiği fiyat 5 katına kadar çıktı. Kimi okullar da öğrencilerden istedikleri kırtasiye malzemeleri için 'marka' şartı koşarak, velinin bütçesini bir kez daha zorladı. Yeni dönem için özel okulların kitap ve kırtasiye için istendiği ücret 4 bin liraya kadar çıktı.

MARKA FORMA: Özel okullarda eşofmandan pantolona her şey piyasada satılan muadillerinin en az 2 katı. Ve 1 öğrenci için ortalama maliyet yıllık 2 bin 500 liraya yükseldi.

VIP SERVİS: Henüz resmi servis zamları açıklanmazken, bazı özel okul servis işletmecileri zam düğmesine bastı. Zaten özel okul öğrencilerine daha yüksek tarife uygulayan servisçiler, velileri arayıp yüzde 68'lik zamlı fiyat çıkardı. Geçen yıl UKOME'nin aylık 255 lira olarak açıkladığı 3-5 km mesafe ücretine, 395 lira isteyen özel okul servisleri aynı mesafe için bu yıl 667 lira istedi.

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