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  • 26.08.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 13:31

Özel larda faizi düştü! İşte faiz indirimi

, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda özel larda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor. da konut kredisi kampanyalarında yer almaya devam ediyor.  konut finansmanı oranını yüzde 1,37 seviyesine çektiğini duyurdu.  Bu sayede en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,39 seviyesinden yüzde 1,37 seviyesine çekilmiş oldu.  Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir

Özel bankalarda en uygun konut kredisi faizi düştü!

Kamu bankaları 0.99 konut kredisi kampanyası ile faizleri sabitlerken özel bankalarda kredi faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranını düşürdü. 20 Ağustos 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

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