Kamu bankaları 0.99 konut kredisi kampanyası ile faizleri sabitlerken özel bankalarda kredi faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranını düşürdü. 20 Ağustos 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.