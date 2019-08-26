KYK borçları silinecek mi sorusu binlerce kişinin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Üniversite okuyanlar üniversite sırasında KYK kredisi alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Devlet bursu alamayan öğrenciler kredi almak için başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Öğrenim kredisi alan vatandaşlar daha sonra uygun ödeme seçenekleri ile bunu geri ödüyorlar. Borçların silinmesi için teklif TBMM'ye sunuldu. Konu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.