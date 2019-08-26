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  • 27.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:18

ları silindi mi? KYK borç faiz affı Meclis’ten ne zaman çıkacak? İşte KYK borç ertelemesi açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi larının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Peki KYK borçları geri ödeme nasıl yapılır? E-devlet üzerinden detayları haberimizde

KYK borçları siliniyor mu geri ödeme nasıl yapılır?

KYK borçları silinecek mi sorusu binlerce kişinin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Üniversite okuyanlar üniversite sırasında KYK kredisi alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Devlet bursu alamayan öğrenciler kredi almak için başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. Öğrenim kredisi alan vatandaşlar daha sonra uygun ödeme seçenekleri ile bunu geri ödüyorlar. Borçların silinmesi için teklif TBMM'ye sunuldu. Konu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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