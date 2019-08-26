Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda

özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor. Katılım bankaları da konut kredisi kampanyalarında yer almaya devam ediyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı oranını yüzde 1,37 seviyesine çektiğini duyurdu. Bu sayede en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,39 seviyesinden yüzde 1,37 seviyesine çekilmiş oldu. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir