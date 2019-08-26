Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor. Katılım bankaları da konut kredisi kampanyalarında yer almaya devam ediyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı oranını yüzde 1,37 seviyesine çektiğini duyurdu. Bu sayede en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,39 seviyesinden yüzde 1,37 seviyesine çekilmiş oldu. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir
Kuveyt Türk Katılım Bankası faiz indirimi! Özel bankalarda en uygun konut kredisi faizi düştü!
Kamu bankaları 0.99 konut kredisi kampanyası ile faizleri sabitlerken özel bankalarda kredi faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranını düşürdü. 20 Ağustos 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
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