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  • 27.08.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:17

Kuveyt Türk Katılım sı faiz indirimi! Özel bankalarda faizi düştü!

Kamu ları 0.99 konut kredisi kampanyası ile faizleri sabitlerken özel bankalarda kredi faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. konut finansmanı kar payı oranını düşürdü. 20 Ağustos 2019 tarihli tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları listesi haberimizde... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

Özel bankalarda en uygun konut kredisi faizi düştü!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları 0.99 olarak vatandaşlara uygulamaya devam ediyor. Bu anlamda
özel bankalarda konut kredisi faiz oranlarında indirime gidiyor. Katılım bankaları da konut kredisi kampanyalarında yer almaya devam ediyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası konut finansmanı oranını yüzde 1,37 seviyesine çektiğini duyurdu. Bu sayede en düşük konut kredisi faizi yüzde 1,39 seviyesinden yüzde 1,37 seviyesine çekilmiş oldu. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir

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