Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bu bağlamda çoğu kişi, 15 yıl ve 3600 gün prim şartıyla iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatını alabileceğini düşünüyor. Ancak bu hata yılların birikimini alıp götürebilir. Bu konuda çok ince bir nokta ve 4500 gün şartı var... Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor. Peki kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
Kıdem tazminatı alma şartları nedir hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nasıl alınır?
Kıdem tazminatı alma şartları nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı nedir, nasıl alınır? 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler, 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurup SGK'dan aldığı "Emeklilik hakkını kazanmıştır" yazısını işverene verip istifa ederse kıdem tazminatı talep edebiliyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 25 yıl ve 4500 gün şartı bulunuyor. Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.
- Büyük şok! Dolar gece aniden neden fırladı?
- 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır?
- Ücretli poşet uygulamasının ardından fırsatçılar ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.