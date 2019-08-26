Emekli maaşlarını kapmak için bankalar arasındaki rekabet milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisinin yüzümü güldürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar promosyon ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı belli mi?