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Genç ye 200 bin lira

Genç girişimciye 200 bin lira hibe
Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'yla teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine, katma değer ve nitelikli istihdam yaratan teşebbüslere dönüştürülmesi için 200 bin liraya kadar destek veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında 4 bin 600 teknoloji tabanlı iş fikri başvurusu geldiğini belirterek, "146 miz destek almaya hak kazandı. Projelerde yüzde 37 ile iletişim ve sayısal dönüşüm başı çekiyor" dedi.

HAZAL ATEŞ

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