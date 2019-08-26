Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı'yla teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerine, katma değer ve nitelikli istihdam yaratan teşebbüslere dönüştürülmesi için 200 bin liraya kadar hibe destek veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında 4 bin 600 teknoloji tabanlı iş fikri başvurusu geldiğini belirterek, "146 girişimcimiz destek almaya hak kazandı. Projelerde yüzde 37 ile iletişim ve sayısal dönüşüm başı çekiyor" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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