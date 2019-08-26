EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş ise EYT için gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Bu bağlamda Almanya ve Finlandiya modelleri ortaya atılmıştı. EYT yasası için Meclis'in 1 Ekim'de açılması beklenecek. Fakat Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar... Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki EYT yasası kimleri kapsıyor? Son dakika EYT haberleri sayfamızda