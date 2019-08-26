EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş ise EYT için gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Bu bağlamda Almanya ve Finlandiya modelleri ortaya atılmıştı. EYT yasası için Meclis'in 1 Ekim'de açılması beklenecek. Fakat Meclis açıldıktan sonra EYT konusunun Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, EYT yasası kimleri kapsıyor? İşte merak edilen detaylar... Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, emeklilikte yaşa takılan ve aylık bağlanma oranı sonucunda emekli maaşları düşen vatandaşlara ilişkin soru önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki EYT yasası kimleri kapsıyor? Son dakika EYT haberleri sayfamızda
EYT yasası son dakika bugün! EYT için Cumhurbaşkanlığı'na önerge verildi! EYT yasası kimleri kapsıyor?
Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Peki EYT'de Finlandiya formülü nedir? Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.
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