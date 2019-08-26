İşçilere işten ayrıldığında can simidi olan işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibaren prim ödemeleri başlayacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 51,16 lira, devlet de 25,58 lira verecek. Ödenecek maaşın miktarı da prime esas kazanç üzerinden belirlenecek. Brüt maaşın yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak verilecek. Ancak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az bin 15 lira, en çok 2 bin 31 lira işsizlik ödeneği verilecek. Hem ödenecek en düşük prim tutarı, hem de işsizlik maaşı aralığı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak.
- Ekonomi
- 26.08.2019
- Gazete
Esnafa ayda 2.031 TL
İşçiler gibi esnaf da 10 aya varan işsizlik maaşı alacak. Prim ödemeleri 1 Ocak’ta başlayacak, devlet de katkı sağlayacak.
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