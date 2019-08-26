27 Ağustos Dolar Euro döviz kuru son dakika... Dolar kurunda gece şoke eden bir gelişme yaşandı. Bu bağlamda Türk Lirası'nın Dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip yine sadece birkaç dakikada Asya piyasalarının açılışındaki seviyelerine gelmesi piyasa terminolojisinde 'Flash Crash' (anlık çarpışma) olarak adlandırılan fiyatlama hareketleriyle benzerlik gösteriyor. Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,30 seviyelerine geldi. 27 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Ticaret savaşı kaynaklı yuanın sert değer kaybı ve güvenli liman arayışıyla yükselen yen nedeniyle sert dalgalanan Dolar, gece saatlerinde yarım saatte 5.77'den 6.39'a kadar çıktı. Peki Dolar gece neden yükseldi? Flash Crash nedir? İşte tüm detaylar