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  • 27.08.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:05

27 Ağustos Dolar Euro bugün ? ? ?

Dolardaki ani yükseliş ve ardından gelen düşüş yatırımcıları şaşırttı. Gece yarısı 5.80 seviyesinde seyreden dolar Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra hızla yükselerek saniyeler içinde 6.30 seviyesini gördü. Dolar, daha sonra gün içindeki eski seviyelerine döndü. Dolardaki ani değişiklik sonrası herkes 'dolar ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Ağustos bugün dolardaki son durum... Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert değer kaybına yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekerken, vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki gelişmelerini takip ediyor. Peki dolar da son durum nedir?

Büyük şok! Dolar gece aniden neden fırladı?

27 Ağustos Dolar Euro döviz kuru son dakika... Dolar kurunda gece şoke eden bir gelişme yaşandı. Bu bağlamda Türk Lirası'nın Dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip yine sadece birkaç dakikada Asya piyasalarının açılışındaki seviyelerine gelmesi piyasa terminolojisinde 'Flash Crash' (anlık çarpışma) olarak adlandırılan fiyatlama hareketleriyle benzerlik gösteriyor. Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,30 seviyelerine geldi. 27 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Ticaret savaşı kaynaklı yuanın sert değer kaybı ve güvenli liman arayışıyla yükselen yen nedeniyle sert dalgalanan Dolar, gece saatlerinde yarım saatte 5.77'den 6.39'a kadar çıktı. Peki Dolar gece neden yükseldi? Flash Crash nedir? İşte tüm detaylar

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