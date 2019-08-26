Konut sahibi olmak isteyen kişiler kamı bankalarının %0,99 faiz oranı kampanyasından yararlanmak istiyor. 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? Bankaların 0,99 faiz kampanyalı konut kredisinde uygulanan masraflar merak edilmektedir. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların uyguladığı masraflar ve sigortalar ne kadar? Bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 26 Ağustos Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları merak edilenler arasında bulunuyor.
0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır?
Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL’ye kadar %0.99 faiz oranıyla müşterilerine sunuyor. Bu uygulamanın başladığı 5 Ağustos’tan itibaren konut sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu indirimlerin ardından bu hafta içerisinde 35 bin kişi bankalardan konut kredisi talebinde bulundu. Konut kredilerinin yanında bankaların konut kredisi masrafları da en çok merak edilen konu haline geldi. Peki 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? İşte tüm detaylar
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