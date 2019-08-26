Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:14

0,99 kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? 27 Ağustos konut larında son durum ne?

Konut sahibi olmak isteyen kişiler kamı larının %0,99 oranı kampanyasından yararlanmak istiyor. 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? Bankaların 0,99 faiz kampanyalı konut kredisinde uygulanan masraflar merak edilmektedir. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? Bankaların uyguladığı masraflar ve lar ne kadar? Bazı bankaların larında indirime gitmesiyle birlikte emlak piyasasındaki hareketlilik arttı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle konut alma düşüncesi olan pek çok kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 27 Ağustos , Vakıfbank ve kredi faiz oranları merak edilenler arasında bulunuyor.

0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL'ye kadar %0.99 faiz oranıyla müşterilerine sunuyor. Bu uygulamanın başladığı 5 Ağustos'tan itibaren konut sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu indirimlerin ardından bu hafta içerisinde 35 bin kişi bankalardan konut kredisi talebinde bulundu. Konut kredilerinin yanında bankaların konut kredisi masrafları da en çok merak edilen konu haline geldi. Peki 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? İşte tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? 27 Ağustos konut kredi faiz oranlarında son durum ne?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri