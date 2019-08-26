Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarında indirim yapmasıyla birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kampanyalı konut kredisi faiz oranlarını 500 bin TL'ye kadar %0.99 faiz oranıyla müşterilerine sunuyor. Bu uygulamanın başladığı 5 Ağustos'tan itibaren konut sektöründe hareketlilik yaşandı. Bu indirimlerin ardından bu hafta içerisinde 35 bin kişi bankalardan konut kredisi talebinde bulundu. Konut kredilerinin yanında bankaların konut kredisi masrafları da en çok merak edilen konu haline geldi. Peki 0,99 faiz kampanyalı konut kredisi masrafları ne kadardır? İşte tüm detaylar