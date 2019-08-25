Vergiler artmıştı! Sigara fiyatları 25 Ağustos zamlı güncel liste! İşte yeni sigara zammı tekel fiyatları listesi. Sigara fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı haberimizde detaylara değineceğiz. Bu bağlamda güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde...