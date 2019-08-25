Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.08.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 11:56

Dolar Euro Sterlin son dakika güncel kurları! Dolar/TL ne kadar? Dolarda düştü mü?

1 ? 25 Ağustos Dolar Euro Sterlin son dakika güncel kurları! Dolar/TL ne kadar? Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolarda hareketlilik başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları... Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen uzmanlar, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, dolar/TL yüzde 3,48, avro/TL yüzde 3,42, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94 değer kazandı.

1 dolar kaç lira? İşte 25 Ağustos dolar ve euro kuru

Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar ve Euro kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar kuru sorgulanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergi getirmesinin ardından dolarda hareketlilik sürüyor. Dün ise Fed Başkanı'nın açıklamaları öncesi 5.7660 seviyesinde işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 5.7450'ye kadar geriledikten sonra 5.7510/5.7550 seviyesinde işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos güncel döviz kurları... 1 dolar kaç lira? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri25 Ağustos Dolar Euro Sterlin son dakika güncel döviz kurları! Dolar kuru Dolar/TL ne kadar? Dolarda düştü mü?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri