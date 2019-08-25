Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar ve Euro kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda dolar kuru sorgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergi getirmesinin ardından dolarda hareketlilik sürüyor. Dün ise Fed Başkanı'nın açıklamaları öncesi 5.7660 seviyesinde işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 5.7450'ye kadar geriledikten sonra 5.7510/5.7550 seviyesinde işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos güncel döviz kurları... 1 dolar kaç lira? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...