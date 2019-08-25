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  • 25.08.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 14:08

25 Ağustos gramı, çeyrek, tam fiyatı ne kadar? Altın fiyatı arttı! İşte

Altın fiyatında yükseliş: 25 Ağustos gramı, çeyrek, tam fiyatı ne kadar? İşte ! Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, toplantısı öncesi yükselişe geçti. Güncel altın fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında güncel rakamlar…

Altın yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos canlı altın fiyatları... Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir

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HaberlerEkonomi Haberleri25 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatı arttı! İşte canlı rakamlar
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