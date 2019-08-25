Bankalar kredi faiz oranlarını peş peşe indirmeye devam ediyor. Kamu bankalarına özel bankalarda katıldı. Bu bağlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Faiz oranlarının indirilmesiyle birlikte konut ve araç satın olacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Peki 26 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları nedir? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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