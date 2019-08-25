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  • 26.08.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 09:30

, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık oranları! 26 Ağustos , , Garanti, kredi faiz oranları!

Merkez sı tarafından alınan indirimi kararının ardından vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Yaz aylarının son günlerinde bu nedenle kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!

Bankalar kredi faiz oranlarını peş peşe indirmeye devam ediyor. Kamu bankalarına özel bankalarda katıldı. Bu bağlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Faiz oranlarının indirilmesiyle birlikte konut ve araç satın olacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu arada yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Peki 26 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları nedir? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları..

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HaberlerEkonomi Haberleri24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları! 26 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları!
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