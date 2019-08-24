Türkler arabada 'Beyaz' diyor

genelinde tüketicilerin otomobil satın alırken en çok tercih ettiği renginoranlaolduğu ortaya çıktı. Beyazın ardından en çok tercih edilen renklerin iseolduğu açıklandı. Seat'ın Axalta Coating Systems ile birlikte yaptığı araştırmaya göre,Çin'de satılan her 10 arabadan 6'sı beyaz, Avrupa ve ABD'de bu oraniniyor.Siyah yüzde 16'lık pay ile dünya çapında en popüler ikinci renk. Japonya'daki otomobillerin. Hindistan'da ise siyah renkli araca rastlamak neredeyse mümkün değil.Akdeniz ülkelerinde kırmızı renk oldukça popüler.Türkiye'de ise son 5 yılda en çok tercih edilen renkolurken, bu rengi sırasıyla kırmızı ve gri takip ediyor.