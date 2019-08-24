Türkler arabada 'Beyaz' diyor

Dünya genelinde tüketicilerin otomobil satın alırken en çok tercih ettiği rengin yüzde 39 oranla beyaz olduğu ortaya çıktı. Beyazın ardından en çok tercih edilen renklerin ise siyah ve gri olduğu açıklandı. Seat'ın Axalta Coating Systems ile birlikte yaptığı araştırmaya göre,
Çin'de satılan her 10 arabadan 6'sı beyaz, Avrupa ve ABD'de bu oran yüzde 25'e iniyor.
Siyah yüzde 16'lık pay ile dünya çapında en popüler ikinci renk. Japonya'daki otomobillerin yüzde 22'si siyah. Hindistan'da ise siyah renkli araca rastlamak neredeyse mümkün değil.
Akdeniz ülkelerinde kırmızı renk oldukça popüler.
Türkiye'de ise son 5 yılda en çok tercih edilen renk yüzde 58 oranla beyaz olurken, bu rengi sırasıyla kırmızı ve gri takip ediyor.
Çin'de satılan her 10 arabadan 6'sı beyaz, Avrupa ve ABD'de bu oran yüzde 25'e iniyor.
Siyah yüzde 16'lık pay ile dünya çapında en popüler ikinci renk. Japonya'daki otomobillerin yüzde 22'si siyah. Hindistan'da ise siyah renkli araca rastlamak neredeyse mümkün değil.
Akdeniz ülkelerinde kırmızı renk oldukça popüler.
Türkiye'de ise son 5 yılda en çok tercih edilen renk yüzde 58 oranla beyaz olurken, bu rengi sırasıyla kırmızı ve gri takip ediyor.
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