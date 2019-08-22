2019 yılı itibari ile taşeron işçilere yapılan zamlar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Sendikaların bu yıl toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasını istediği kadroya alınan taşeron işçilerle ilgili çalışmaların da 2020 yılından itibaren yapılması kararlaştırıldı. Geçici işçiler de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edecek. 2019 yılı içinde gündemden hiç düşmeyen taşeron işçilerin haklarında ve çalışma şartlarındaki düzenlemeler meclis tarafınca ele alınmakta olup bunun yanında işçilerin mali ve toplumsal hakları kapsamında ödenecek olan bayram yardımı ve tediye ikramiyesi meblağı ve tarihleri de belli oldu.
Taşeron işçilerin ekonomik haklarında yeni gelişme! Kadroya geçen taşeron işçi (4/D'li taşeron işçiler) maaşı ne kadar?
Taşeron işçiler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin kadroya geçmesinden sonra ekonomik haklarında iyileşmeler devam ediyor. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan mevzular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi. 2019 senesinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Ayrıca kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. İşte taşerondan kadroya geçenlerin ekonomik hakları yeni gelişmeler ve 4-D'li işçi 3.Tediye ödeme ve maaş zammı ne kadar?
- Kamu işçilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
- Toplu sözleşme memur zam oranı ne kadar olacak?
- Alışveriş için geldiler
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