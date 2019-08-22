Taşeron işçiler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin kadroya geçmesinden sonra ekonomik haklarında iyileşmeler devam ediyor. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan mevzular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi. 2019 senesinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Ayrıca kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. İşte taşerondan kadroya geçenlerin ekonomik hakları yeni gelişmeler ve 4-D'li işçi 3.Tediye ödeme ve maaş zammı ne kadar?