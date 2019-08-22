Genç girişimci Emrah Durası, babasının hırdavat dükkanındaki ürünleri internet üzerinden satmak için kurduğu e-ticaret sitesiyle ABD'ye açıldı. "İnternetten hırdavat ürünleri satılmaz" diyenlere kulak asmayan girişimci, şimdi de Almanya üzerinden tüm Avrupa'da büyümeyi hedefliyor. e-hirdavat. com'un kurucusu Durası, "e-ticarete girdikten sonra yüzde 20 olan büyüme rakamlarımız yüzde 50'yi aştı. Halihazırda satışlarımızın yüzde 45'ini e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu. e-ticaret sayesinde şirket vizyonlarının genişlediğini de belirten Durası, "ABD'de kurduğumuz depo ile ütü masaları, tekstil ürünleri ve mutfak ürünleri satışı yapıyoruz. Almanya'da ise şirket kurulum işlemlerimiz devam ediyor. Burada da benzer bir mantık ile hareket edeceğiz. Almanya üzerinden tüm Avrupa ve İngiltere'ye uzanan bir e-ticaret ağına erişmeyi hedefliyoruz" dedi.