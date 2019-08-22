Bugünkü
Takvim

Hırdavat ürünlerini ten sattı! pazarına açıldı

Genç girişimci , babasının hırdavat dükkanındaki ürünleri üzerinden satmak için kurduğu e-ticaret sitesiyle 'ye açıldı.

E-ticaret ile büyüdü

Genç girişimci Emrah Durası, babasının hırdavat dükkanındaki ürünleri üzerinden satmak için kurduğu e-ticaret sitesiyle 'ye açıldı. "İnternetten hırdavat ürünleri satılmaz" diyenlere kulak asmayan girişimci, şimdi de üzerinden tüm Avrupa'da büyümeyi hedefliyor. e-hirdavat. com'un kurucusu Durası, "e-ticarete girdikten sonra yüzde 20 olan büyüme rakamlarımız yüzde 50'yi aştı. Halihazırda satışlarımızın yüzde 45'ini e-ticaret üzerinden gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu. e-ticaret sayesinde şirket vizyonlarının genişlediğini de belirten Durası, "ABD'de kurduğumuz depo ile ütü masaları, tekstil ürünleri ve mutfak ürünleri satışı yapıyoruz. Almanya'da ise şirket kurulum işlemlerimiz devam ediyor. Burada da benzer bir mantık ile hareket edeceğiz. Almanya üzerinden tüm Avrupa ve İngiltere'ye uzanan bir e-ticaret ağına erişmeyi hedefliyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHırdavat ürünlerini internetten sattı! ABD pazarına açıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri