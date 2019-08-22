Memur zammı ne oldu son haber geldi. Hükümet ve konfederasyonlar 2019-2020 memur ve emekli maaş zammı için masaya oturmuştu fakat anlaşma sağlanamadı. Milyonlarca emekli ve memurun kafası karışık. Hükümet son olarak 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önermişti. Peki yeni memur maaşları ne olacak? Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 zammıyla ilgili önemli gelişmeler...