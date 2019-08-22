Faiz oranlarının indirilmesi ile birlikte başlayan furya bankalar tarafından da desteklendi. Bu bağlamda başta Ziraat Bankası olmak üzere pek çok banka faiz indirimine gitti. Faiz indiren bankalar arasına 14 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte banka banka kredi faiz oranları