Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Bu arada İlk teklifin memurlara ve emeklilere getirisi belli oldu. 2 bin 522 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, 2020'de sırasıyla 2 bin 610 ve 2 bin 688 lira seviyelerine çıkacak. En düşük maaş 2021 Ocak'ta 2 bin 769, Temmuz'da 2 bin 838 liraya yükselecek. Böylece 2 yılda enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığında 316 lira artış kaydedilecek. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu?
SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu? Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar?
Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamasında "5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifadelerini kullandı. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.
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