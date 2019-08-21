Hükümet ile Memur-Sen uzlaşamadı! Toplu sözleşme Hakem Kurulu'na gidiyor. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Bu arada İlk teklifin memurlara ve emeklilere getirisi belli oldu. 2 bin 522 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, 2020'de sırasıyla 2 bin 610 ve 2 bin 688 lira seviyelerine çıkacak. En düşük maaş 2021 Ocak'ta 2 bin 769, Temmuz'da 2 bin 838 liraya yükselecek. Böylece 2 yılda enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığında 316 lira artış kaydedilecek. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu?