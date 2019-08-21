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  • 21.08.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:53

Son dakika: Toplu sözleşme memur zam oranı ne kadar olacak? nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yaptı. Bakan Selçuk toplu görüşmelerdeki son durumu açıkladı. Şimdi milyonlarca memurun gözü kulağı zam oranında. sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte memur zam teklifinde son durum...

Toplu sözleşme memur zam oranı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zam oranı teklifi hükümet tarafından yakın zamanda sunulmuştu. Bu nedenle milyonlarca memur "Memur zam oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, memur zammında son durum nedir? Gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapacağı açıklamada.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Hakem kurulunun vereceği karar nihai olacak." ifadelerini kullandı.

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