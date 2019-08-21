Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından tarafından merak ediliyor. İş arayan vatandaşlara büyük imkan sağlayan İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlarda kişiler kendi dallarına uygun alanlara başvuru yapabiliyor. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR güncel ilanlar... İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. İşte İŞKUR 48 bin personel alım başvuru şartları