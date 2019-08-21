Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Peki, intibak zammı nedir? İşte haberin ayrıntıları… 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya yatırılacak. Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir. İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır.