İntibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı intibak zammına çevrilmiş durumda. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi metni verdi. Gürer'in önergesinin muhatabı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Özellikle de son dönemde meydana getirilen aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı?