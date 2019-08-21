İntibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı intibak zammına çevrilmiş durumda. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin yazılı soru önergesi metni verdi. Gürer'in önergesinin muhatabı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Özellikle de son dönemde meydana getirilen aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı?
22 Ağustos SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? İntibak zammı nedir, ne kadar?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak zammı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Peki, intibak zammı nedir? İşte haberin ayrıntıları… 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya yatırılacak. Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir. İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır.
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