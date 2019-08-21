Milyonlarca kiracı ve ev sahibi kira artış oranlarını oldukça merak ediyor. Temmuz ayına ait olan enflasyon rakamları bağlamında remi olarak kira artış oranı 19,91 olarak açıklandı. TÜK tarafından açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması yapılan kanun değişikliği ile kira artış oranı olarak kullanılmaya başlandı. Bu bağlamda Ağustos 2019 kira artış oranı açıklandı.. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.