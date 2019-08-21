Erken emekli olmak isteyen milyonlarca çalışan var. Çalışanlar erken emekli olma şartlarını bayahı araştırmaya başladı. Bu bağlamda daha önce 2.5 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi, komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir bununla birlikte emeklilik süresinde emekliler içinde eşitlik sağlanacak. Ek olarak 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Peki SGK 4A-SSK Bağkur primi az olan çalışan nasıl emekli olur? 2019 nasıl erken emekli olurum?