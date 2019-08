Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı her zam döneminde artıyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ayrıca ek ödeme oranının yükseltilmesi de gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun" diyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Peki emekliye ek ödeme son dakika SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme ücreti kaç para olacak? Peki emekli ek ödeme parası var mı? İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödeme ücreti...