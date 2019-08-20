Emekli maaşları 2019 yılında ne kadar oldu? Çalışırken yapılan ödemelere ve süreye göre belirlenen emeklilik maaşları, trend konuların başında geliyor. Emekli maaşları hesaplamasında üç farklı sigorta kapsamında hesaplamalar yapılıyor. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar diğerlerine göre daha fazla maaş alabiliyorlar. Emekli maaşları yılda 2 kere yani ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.