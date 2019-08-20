Emekliye ek ödeme son dakika SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme ücreti kaç para olacak? Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Tüm emeklilere maaşının yüzde 4-5'i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 56 ile 226 lira arasında değişiyor. Peki oranın yüzde 8-9'a çıkarılması ile ek ödemeler ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısı için bu sınır bin 298 lira 54 kuruş. Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerine aylık 56,28 ile 226,43 lira arasında ek ödeme veriliyor.
Emekli ek ödeme parası var mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödeme ücreti kaç para olacak?
Emeklilerin gelirleri her ay maaşlarına eklenen ek ödemeyle artıyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı her zam döneminde artıyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ayrıca ek ödeme oranının yükseltilmesi de gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun" diyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Peki emekliye ek ödeme son dakika SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme ücreti kaç para olacak? Peki emekli ek ödeme parası var mı? İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödeme ücreti...
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