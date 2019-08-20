2019 yılı asgari ücret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK görüşmesi sonrasında açıklandı. Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Bu bağlamda asgari ücret ülke açısından büyük öneme sahiptir. 2019 yılı asgari ücret tutarı yapılan görüşmeler sonrasında netlik kazandı. 2020 asgari ücret görüşmeleri de Aralık ayında yapılacak. Kamu işçilerinin ve memurların toplu sözleşme görüşmeler, asgari ücretliler için de büyük önem arz ediyor. Memurlar ve kamu işçilerine bu görüşmelerden çıkacak düşük zam , asgari ücrete de düşük zam çıkmasına neden olur. Peki asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020'de asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte görüşme tarihi ve detaylar